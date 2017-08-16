"Салават Юлаев" проиграл "Нефтехимику" в матче Кубка Башкортостана по хоккею

ТАСС, 16 августа. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 2:3 в матче Кубка Башкортостана по хоккею. Турнир проходит в Уфе.

В составе победителей дублем отметился Чад Рау (6-я и 32-я минуты). У проигравших шайбы забросили Игорь Макаров (20) и Денис Куляш (26). Победный буллит реализовал Павел Порядин.

В следующем матче 18 августа "Салават Юлаев" сыграет с тольяттинской "Ладой", "Нефтехимик" встретится с владивостокским "Адмиралом".

В Кубке Башкортостана принимают участие четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Победитель определится по большему количеству очков.

Кубок Башкортостана проводится в Уфе с 1999 года. В первые два года он носил название "Турнир на призы хоккейного клуба "Салават Юлаев", с 2001 по 2011 год - Кубок президента Республики Башкортостан. "Салават Юлаев" выигрывал трофей чаще других - восемь раз.