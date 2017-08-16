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Главный тренер ХК "Автомобилист" Крикунов планирует завершить карьеру после сезона

Спорт
16 августа, 21:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Специалист заявил, что уже поставил в известность руководство клуба

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Владимир Крикунов

Владимир Крикунов

© Хоккейный клуб "Автомобилист"

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Крикунов завершит тренерскую карьеру после предстоящего сезона. Об этом он сообщил ТАСС.

"Этот год я руковожу командой, а потом передаю бразды правления молодому поколению. Руководство клуба уже поставил в известность. Всему бывает конец и сейчас, может быть, я уже наработался, все-таки 34 года главным тренером - это долго. Посмотрим, кем буду дальше: возможно, пойдут в менеджерскую деятельность", - сказал Крикунов.

Крикунов начал свою тренерскую карьеру в 1985 году, возглавив минское "Динамо". С тех пор он в разные годы тренировал 14 команд, среди которых четыре сборные - Словении, Белоруссии Казахстана и России. В "Автомобилисте" 67-летний специалист работает с ноября прошлого года.

В качестве тренера Крикунов дважды становился чемпионом Словении (1991/92 и 1992/93) с клубом "Акрони Есенице", один раз чемпионом России (2004/05) - с московским "Динамо", а также обладателем Кубка европейских чемпионов (2006). В 2002 году был признан заслуженным тренером России.

В прошлом сезоне "Автомобилист" под руководством Крикунова занял 11-е место в турнирной таблице зоны "Восток" КХЛ и не смог пробиться в плей-офф турнира. В этом сезоне екатеринбургский клуб первый матч проведет 23 августа против магнитогорского "Металлурга".

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