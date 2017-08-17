Тренер "Спартака" Каррера не менял методы подготовки команды к новому сезону

ТАРАСОВКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера не менял методы подготовки команды к новому сезону. Об этом итальянский специалист рассказал журналистам.

"Мы прошли предсезонную подготовку, и она была аналогична зимней, никто ничего не менял, - отметил Каррера. - Если сравнить пробег команды в том году и в этом - результат будет аналогичным".

Тренер "Спартака" считает, что на данном этапе его команде не нужна глубокая ротация состава.

"У нас была серьезная ротация, потому что мы играли через два дня на третий. На данном этапе определенная ротация не нужна, - сказал специалист. - Мы стараемся делать все, чтобы игроки получали меньше травм, но, увы, в футболе они существуют. Травмы не привязаны только к физподготовке, это зависит от многих факторов".

В ближайшем матче "Спартак" встретится с московским "Локомотивом".