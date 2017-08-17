Каррера сообщил, что у него нет проблем с руководством "Спартака"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не имеет проблем с руководством футбольного клуба. Об этом он сообщил журналистам.

"Спартак" после шести туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице.

"Проблем с руководством у меня нет. Я не менял персонал, я просто позвал людей, чтобы работать лучше. Я никого не увольнял, в том числе и водителя, я сам узнал об этом в новостях. Я никогда никому не говорил о нем", - сказал Каррера.

"Я привел двух людей, чтобы они помогали работать, - продолжил Каррера. - Нас было трое в прошлом году, этого было мало. Я стараюсь все сделать лучше, это не потому, что я капризный. Я хочу, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они лучше выступали".

Также тренер добавил, что ему приятна поддержка болельщиков.

В субботу "Спартак" сыграет с московским "Локомотивом".