Тренер "Спартака" Каррера заявил, что не отказывался от трансферов Смолова и Канунникова

Леонид Рошаль: российские врачи не имеют равных в миреОбщество 9 августа, 22:48
Воробьев: ХК "Металлург" провел лучший матч на турнире в Сочи против сборной КанадыСпорт 9 августа, 22:47
Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATPСпорт 9 августа, 22:46
"Рубин" подтвердил, что на матче РФПЛ с "Локомотивом" скончался болельщикСпорт 9 августа, 22:39
Дежарден: хоккеистам сборной Канады повезло в победном матче с "Металлургом"Спорт 9 августа, 22:37
У футболиста "Спартака" Тимофеева подозрение на повреждение связки коленаСпорт 9 августа, 22:32
Каррера: "Спартак" не делит футболистов на основных и неосновныхСпорт 9 августа, 22:30
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДАСпорт 9 августа, 22:26
Клишина с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в длинуСпорт 9 августа, 22:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не отказывался от трансферов футболистов Федора Смолова и Максима Канунникова. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Арсеналом".
Ранее в среду заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что клуб мог приобрести Смолова и Каннуникова, однако в последний момент Каррера отказался от этой идеи.
"Если я отказался, значит, на это есть причины. Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в команде, я не отказывался от них, просто были некоторые обстоятельства, которые не повозили трансферам состояться", - прокомментировал ситуацию Каррера.
Ранее стало известно, что "Спартак" может усилить состав защитником "Валенсии" Эсекьелем Гараем и нападающим "Гремио" Луаном.
"Если они придут оба в "Спартак", то я буду рад. Но из двух я бы выбрал защитника, потому что с Сердаром Таски ситуация непонятна, останется он или уйдет. Но если мне купят четырех-пяти игроков, я буду рад", - сказал он.