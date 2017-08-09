Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Спартака" Каррера заявил, что не отказывался от трансферов Смолова и Канунникова

Спорт
9 августа, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Ранее стало известно, что "Спартак" может усилить состав защитником "Валенсии" Эсекьелем Гараем и нападающим "Гремио" Луаном

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не отказывался от трансферов футболистов Федора Смолова и Максима Канунникова. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Арсеналом".

Смотрите также
Эсекьель Гарай

СМИ: "Спартак" согласовал контракт с Гараем с зарплатой €5 млн в год

Ранее в среду заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что клуб мог приобрести Смолова и Каннуникова, однако в последний момент Каррера отказался от этой идеи.

"Если я отказался, значит, на это есть причины. Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в команде, я не отказывался от них, просто были некоторые обстоятельства, которые не повозили трансферам состояться", - прокомментировал ситуацию Каррера.

Ранее стало известно, что "Спартак" может усилить состав защитником "Валенсии" Эсекьелем Гараем и нападающим "Гремио" Луаном.

"Если они придут оба в "Спартак", то я буду рад. Но из двух я бы выбрал защитника, потому что с Сердаром Таски ситуация непонятна, останется он или уйдет. Но если мне купят четырех-пяти игроков, я буду рад", - сказал он.

Смотрите также

Божович: "Арсенал" заслуженно проиграл "Спартаку", команда сыграла плохо

Каррера: футболист "Спартака" Тимофеев получил серьезную травму в матче с "Арсеналом"

"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
2
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
3
Белый дом пояснил, что жесткое заявление Трампа посылает недвусмысленный сигнал КНДР
4
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
5
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама