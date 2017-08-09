Тренер "Спартака" Каррера заявил, что не отказывался от трансферов Смолова и Канунникова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не отказывался от трансферов футболистов Федора Смолова и Максима Канунникова. Об этом он сказал на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Арсеналом".

Ранее в среду заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что клуб мог приобрести Смолова и Каннуникова, однако в последний момент Каррера отказался от этой идеи.

"Если я отказался, значит, на это есть причины. Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в команде, я не отказывался от них, просто были некоторые обстоятельства, которые не повозили трансферам состояться", - прокомментировал ситуацию Каррера.

Ранее стало известно, что "Спартак" может усилить состав защитником "Валенсии" Эсекьелем Гараем и нападающим "Гремио" Луаном.

"Если они придут оба в "Спартак", то я буду рад. Но из двух я бы выбрал защитника, потому что с Сердаром Таски ситуация непонятна, останется он или уйдет. Но если мне купят четырех-пяти игроков, я буду рад", - сказал он.