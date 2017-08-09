СМИ: "Спартак" согласовал контракт с Гараем с зарплатой €5 млн в год

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ТАСС, 9 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" согласовал контракт с аргентинским защитником испанской "Валенсии" Эсекьелем Гараем с зарплатой около 5 млн евро в год. Об этом сообщает газета AS.
Издание отмечает, что "Спартак" предлагает за 30-летнего защитника €20 млн.
Гарай уже выступал в чемпионате России, аргентинец играл за санкт-петербургский "Зенит" в 2014-2016 годах, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола за петербургский клуб. В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира - 2014 и Кубка Америки - 2015. За "Валенсию" игрок провел 28 матчей и забил три гола.
Эсекьель Гарай перешел в испанский клуб из "Зенита" в августе 2016 года за €20 млн (по данным портала Transfermarkt.de).