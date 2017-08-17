Тренер "Спартака" Каррера считает, что сейчас для команды наступил особенный момент

ТАРАСОВКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера считает, что в данный момент для его команды наступил особенный момент. Об этом Каррера рассказал журналистам.

"Безусловно, сейчас особенный момент для меня в "Спартаке" и для команды в целом. У нас не получается конкретно проявить себя исходя из той работы, которую мы делаем. Мы продолжаем работать над ошибками и хотим исправить ситуацию", - сказал Каррера.

Также Каррера считает, что в данный момент все футболисты его команды готовы к игре с "Локомотивом". "Все игроки в хорошем состоянии перед "Локомотивом", у меня большой выбор. Я видел их ["Локомотива"] игру с "Тосно", без Ари они играли по-другому", - отметил наставник "Спартака".

В начале недели футболист "Спартака" Квинси Промес разместил в своем Instagram видео, на котором он сдает кровь из вены. "Сдача крови - рутина, которая будет повторяться каждые полтора месяца. У всех все хорошо, в позитивном ключе", - отметил тренер.

Итальянский тренер также отметил, что не уделяет статистике своих футболистов много времени. "Судя по статистике Фернандо не отдался игре [против ЦСКА - 1:2] на все сто процентов, но я не думаю, что тут причина в позиции. На статистику я смотрю время от времени, пока я доверяю своим ощущениям исходя из того, что я вижу", - подчеркнул он.