Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа обыграли пару из Норвегии Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиянок.
В группе С российская пара с 4 очками заняла третье место, теперь россиянки сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала. Матч пройдет 18 августа, соперник определится позднее.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.