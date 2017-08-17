Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа обыграли пару из Норвегии Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиянок.

В группе С российская пара с 4 очками заняла третье место, теперь россиянки сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала. Матч пройдет 18 августа, соперник определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.