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Хоккеисты СКА стали победителями турнира имени Пучкова

Спорт
17 августа, 22:00 UTC+3 ТАСС

В финальном матче клуб из Санкт-Петербурга победил финский "Йокерит" со счетом 5:1

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обыграл хельсинский "Йокерит" со счетом 5:1 в финале предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

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В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (18-я минута), Максим Чудинов (27), Антон Белов (32), Егор Яковлев (34) и Максим Карпов (47). У проигравших отличился Пекка Йормака (51).

Ранее в четверг сборная Канады в матче за третье место обыграла команду "СКА-Нева" (4:0). В матче за пятое место череповецкая "Северсталь" победила "Сочи" (3:1).

Турнир проходил в два этапа. На первом этапе шесть команд были поделены на две группы и сыграли один круг, после чего победители групп вышли в финал, а команды, занявшие вторые и третьи места в группах, провели матчи за третье и пятое место соответственно. В группе Б, где выступали "Йокерит", "Северсталь" и "СКА-Нева", после двух матчей все команды набрали по три очка. Для определения победителя группы пришлось бросать жребий, по его итогам "Йокерит" вышел в финал, а клуб "СКА-Нева" играл матч за третье место.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.

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