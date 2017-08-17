Матч "Эвертон" - "Хайдук" был приостановлен из-за беспорядков в гостевом секторе

ТАСС, 17 августа. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между английским "Эвертоном" и хорватским "Хайдуком" был ненадолго прерван из-за беспорядков на гостевой трибуне. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу из-за беспорядков, устроенных болельщиками "Хайдука". Фанаты гостевой команды пытались прорваться через поле на центральную трибуну. Игра возобновилась спустя пять минут - после того, как стюардам удалось утихомирить хорватских болельщиков. Вскоре после инцидента фанаты "Хайдука" вновь попытались устроить беспорядки, но после вмешательства стюардов ситуация успокоилась.

Английский клуб добился победы со счетом 2:0. Мячи забили Майкл Кин (30-я минута) и Идрисса Гейе (45).