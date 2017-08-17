"Милан" разгромил "Шкендию" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 17 августа. Итальянский футбольный клуб "Милан" обыграл македонскую "Шкендию" со счетом 6:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Мячи забили Андре Силва (13-я и 27-я минуты), Риккардо Монтоливо (25, 85), Фабио Борини (67) и Лука Антонелли (68).

Ответная встреча состоится 24 августа в Македонии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

Результаты других игр:

"Вардар" (Македония) - "Фенербахче" (Турция) - 2:0

"Аякс" (Нидерланды) - "Русенборг" (Норвегия) - 0:1

"Осиек" (Хорватия) - "Аустрия" (Австрия) - 1:2

"Альтах" (Австрия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:1

БАТЭ (Белоруссия) - "Александрия" (Украина) - 1:1

"Брюгге" (Бельгия) - АЕК (Греция) - 0:0

"Динамо" (Хорватия) - "Скендербеу" (Албания) - 1:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Судува" (Литва) - 2:0

"Панатинаикос" (Греция) - "Атлетик" (Испания) - 2:3

"Аполлон" (Кипр) - "Митьюлланд" (Дания) - 3:2

"Домжале" (Словения) - "Марсель" (Франция) - 1:1

"Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Брага" (Португалия) - 1:2

"Легия" (Польша) - "Шериф" (Молдавия) - 1:1

"Вииторул" (Румыния) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:3

"Виктория" (Чехия) - АЕК (Кипр) - 3:1

ПАОК (Греция) - "Эстерсунд" (Швеция) - 3:1.