Киевское "Динамо" и "Маритиму" сыграли вничью в раунде плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 18 августа. Украинский футбольный клуб "Динамо" из Киева на выезде сыграл вничью с португальским "Маритиму" со счетом 0:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Киевляне завершали встречу вдесятером, на 89-й минуте Евгений Хачериди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В другом матче английский "Эвертон" дома обыграл хорватский "Хайдук" - 2:0. На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу из-за беспорядков, устроенных болельщиками "Хайдука". Фанаты гостевой команды пытались прорваться через поле на центральную трибуну. Игра возобновилась спустя пять минут - после того, как стюардам удалось утихомирить хорватских болельщиков, вскоре после инцидента фанаты "Хайдука" вновь попытались устроить беспорядки, но после вмешательства стюардов ситуация успокоилась.

Еще в одной встрече дня сербский "Партизан" и "Видеотон" (Венгрия) сыграли вничью - 0:0.

Ответные матчи состоятся 24 августа. Победитель двухматчевой серии сыграет в групповом турнире второго по значимости еврокубка.