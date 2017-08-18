Киевское "Динамо" и "Маритиму" сыграли вничью в раунде плей-офф Лиги Европы

"Реал" будет главным фаворитом стартующего чемпионата Испании по футболуСпорт 18 августа, 0:56
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 18 августа, 0:40
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидетьСпорт 18 августа, 0:25
"Бавария" начинает защиту титула чемпиона Германии по футболуСпорт 18 августа, 0:21
Путин совершит рабочую поездку в СевастопольПолитика 18 августа, 0:07
Reuters: более ста человек пострадали в результате теракта в БарселонеМеждународная панорама 18 августа, 0:02
Матч "Эвертон" - "Хайдук" был приостановлен из-за беспорядков в гостевом сектореСпорт 17 августа, 23:59
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаныМеждународная панорама 17 августа, 23:54
"Милан" разгромил "Шкендию" в раунде плей-офф квалификации Лиги ЕвропыСпорт 17 августа, 23:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Украинский футбольный клуб "Динамо" из Киева на выезде сыграл вничью с португальским "Маритиму" со счетом 0:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Киевляне завершали встречу вдесятером, на 89-й минуте Евгений Хачериди получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В другом матче английский "Эвертон" дома обыграл хорватский "Хайдук" - 2:0. На исходе первого тайма при счете 1:0 в пользу английского клуба судья матча остановил встречу из-за беспорядков, устроенных болельщиками "Хайдука". Фанаты гостевой команды пытались прорваться через поле на центральную трибуну. Игра возобновилась спустя пять минут - после того, как стюардам удалось утихомирить хорватских болельщиков, вскоре после инцидента фанаты "Хайдука" вновь попытались устроить беспорядки, но после вмешательства стюардов ситуация успокоилась.
Еще в одной встрече дня сербский "Партизан" и "Видеотон" (Венгрия) сыграли вничью - 0:0.
Ответные матчи состоятся 24 августа. Победитель двухматчевой серии сыграет в групповом турнире второго по значимости еврокубка.