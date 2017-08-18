СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотр

ТАСС, 18 августа. Французский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Мбай Ньянг отказался от перехода в московский "Спартак" и отменил медобследование, которое должен был пройти в пятницу. Об этом сообщает портал Fotball Italia.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что "Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении Ньянга за €18 млн. Как сообщалось, российскому клубу удалось достичь договоренности с 22-летним футболистом. Он должен был подписать с красно-белыми четырехлетний контракт, по которому получал бы €3 млн без учета бонусов.

По новой информации, игрок заявил, что не готов к переезду в Россию, и уже объявил "Милану" об отказе проходить медобследование. Как отмечает Sky Sports Italia, игрок хочет перейти в другой итальянский клуб - "Торино". При этом сумма сделки может составить €12 млн.

Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд".