Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотр

Спорт
18 августа, 1:12 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился с "Миланом" о приобретении нападающего за €18 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мбай Ньянг

Мбай Ньянг

© EPA/DANIELE MASCOLO

ТАСС, 18 августа. Французский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Мбай Ньянг отказался от перехода в московский "Спартак" и отменил медобследование, которое должен был пройти в пятницу. Об этом сообщает портал Fotball Italia.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что "Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении Ньянга за €18 млн. Как сообщалось, российскому клубу удалось достичь договоренности с 22-летним футболистом. Он должен был подписать с красно-белыми четырехлетний контракт, по которому получал бы €3 млн без учета бонусов.

По новой информации, игрок заявил, что не готов к переезду в Россию, и уже объявил "Милану" об отказе проходить медобследование. Как отмечает Sky Sports Italia, игрок хочет перейти в другой итальянский клуб - "Торино". При этом сумма сделки может составить €12 млн.

Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд".

Смотрите также

СМИ: футболист "Милана" Ньянг дал согласие на переход в "Спартак"

СМИ: "Спартак" предложил "Милану" около €20 млн за футболиста Ньянга

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран
3
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть
4
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
5
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
6
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
7
Самолеты ВКС РФ за неделю три раза поднимались на перехват иностранных воздушных судов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама