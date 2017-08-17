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"Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении футболиста Ньянга за €18 млн

Спорт
17 августа, 19:00 UTC+3 ТАСС

Ранее российскому клубу удалось достичь договоренности с 22-летним футболистом

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Мбай Ньянг

Мбай Ньянг

© EPA/MATTEO BAZZI

ТАСС, 17 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении французского нападающего Мбая Ньянга за €18 млн. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

Ранее российскому клубу удалось достичь договоренности с 22-летним футболистом. Он подпишет с красно-белыми четырехлетний контракт, по которому будет получать €3 млн без учета бонусов. В пятницу игрок пройдет медобследование.

Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд".

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