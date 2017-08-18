Хоккеист Хохлачев обменян из СКА в "Спартак"

ТАСС, 18 августа. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обменял 23-летнего нападающего Александра Хохлачева в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Взамен СКА получил права на 23-летнего защитника Ярослава Дыбленко, который в апреле подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси".

Хохлачев является воспитанником "Спартака", он был выбран клубом "Бостон" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года под общим 40-м номером. За красно-белых Хохлачев выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2012/13 и в 26 матчах набрал семь очков (две шайбы + пять передач). Затем форвард переехал в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе "Виндзора", а потом в Американской хоккейной лиге за "Провиденс Брюинз", который является фарм-клубом "Бостона". В сезоне-2013/14 Хохлачев дебютировал в НХЛ, проведя один матч, всего в активе нападающего девять проведенных матчей за "Бостон".

В 2016 году Хохлачев подписал двухлетний контракт со СКА. Сезон-2016/17 форвард провел за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков (пять шайб + пять передач), в плей-офф Хохлачев в девяти матчах сделал одну передачу. В составе СКА Хохлачев стал обладателем Кубка Гагарина.

Дыбленко выступал за "Спартак" с сезона-2015/16. Всего в активе защитника 102 матча за красно-белых в КХЛ, в которых он набрал 18 очков (6+12).