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"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Спорт
17 августа, 21:40 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых

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Игроки "Спартака" Станислав Чистов и "Динамо" Дастин Бойд (слева направо)

Игроки "Спартака" Станислав Чистов и "Динамо" Дастин Бойд (слева направо)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Столичный "Спартак" победил московское "Динамо" со счетом 3:2 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (15-я минута), Бен Максвелл (29) и Игорь Мирнов (59). У бело-голубых отличились Глеб Корягин (17) и Владимир Брюквин (59).

После двух туров таблицу с 6 очками возглавляет московский ЦСКА, в активе "Динамо" и "Спартака" - по 3, у подмосковного "Витязя" - ни одного. В заключительный день турнира в пятницу "Динамо" сыграет с ЦСКА, "Спартак" встретится с "Витязем".

Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".

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