"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

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ТАСС, 17 августа. Столичный "Спартак" победил московское "Динамо" со счетом 3:2 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (15-я минута), Бен Максвелл (29) и Игорь Мирнов (59). У бело-голубых отличились Глеб Корягин (17) и Владимир Брюквин (59).
После двух туров таблицу с 6 очками возглавляет московский ЦСКА, в активе "Динамо" и "Спартака" - по 3, у подмосковного "Витязя" - ни одного. В заключительный день турнира в пятницу "Динамо" сыграет с ЦСКА, "Спартак" встретится с "Витязем".
Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".