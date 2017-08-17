ЦСКА обыграл "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

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ТАСС, 17 августа. Московский ЦСКА со счетом 2:1 одержал победу над подмосковным "Витязем" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Шумаков (22-я минута) и Константин Окулов (31). У проигравших отличился Войцех Мозик (38).
ЦСКА одержал вторую победу на турнире и с шестью очками возглавил турнирную таблицу. Позднее в четверг друг с другом сыграют московские "Спартак" и "Динамо".
Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".