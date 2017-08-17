Хоккеист Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новичок ЦСКА защитник Алексей Марченко сыграет в заключительном матче Кубка мэра по хоккею против московского "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Никитин.

В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с Марченко о трехлетнем контракте. Ранее игрок выступал в Национальной хоккейной лиге за "Детройт" и "Торонто".

"Мы планируем дать ему завтра сыграть. Человеку нужна чистая игровая практика. Состояние у него хорошее. Думаю, что завтра он появится в игре", - сказал Никитин.