Хоккеист Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэра

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новичок ЦСКА защитник Алексей Марченко сыграет в заключительном матче Кубка мэра по хоккею против московского "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Никитин.
В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с Марченко о трехлетнем контракте. Ранее игрок выступал в Национальной хоккейной лиге за "Детройт" и "Торонто".
"Мы планируем дать ему завтра сыграть. Человеку нужна чистая игровая практика. Состояние у него хорошее. Думаю, что завтра он появится в игре", - сказал Никитин.