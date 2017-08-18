Нургалиев: самбо должно стать национальным достоянием России в спорте

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КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Самбо (самозащита без оружия) должно стать национальным достоянием России в спорте, как хоккей - в Канаде, бейсбол - в США или дзюдо - в Японии. Об этом заявил в пятницу в Калининграде заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Мы стремимся к тому, чтобы заявиться на Олимпиаду с самбо. Понимаем, что окончательное решение здесь во многом зависит от того, какой фундамент мы создадим в стране для развития этого вида спорта", - сказал Нургалиев во время торжественной церемонии открытия специализированного зала самбо в школе №56, где был дан старт всероссийскому проекту "Самбо в школу" в Калининграде.
По словам Нургалиева, курирующего этот проект, самбо, официально признанное национальным и приоритетным видом спорта в России, активно развивается сегодня в школах, вузах, создана Студенческая лига самбо. В мире, отметил он, 120 стран, где также развивается этот вид спорта, "и со всеми мы соревнуемся, тренируемся, это единственный вид спорта, где вся атрибутика на русском языке".
В рамках проекта "Самбо в школу", разработанного Минобрнауки РФ совместно со Всероссийской федерацией самбо, временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов и Нургалиев подписали меморандум о развитии самбо в регионе. Документ предполагает взаимодействие регионального министерства образования и федерации самбо и дзюдо для обеспечения тренерского состава, организации полноценного третьего урока физической культуры в школах и дополнительных секций.
На территории Калининградской области самбо развивается с 1968 года. В детско-юношеских спортивных школах области открыты восемь отделений по этому виду спорта.
С 2009 года в Калининграде функционирует отделение самбо в Государственном бюджетном образовательном учреждении "Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых".