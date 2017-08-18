Епанчинцев: игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК "Спартак" в матче с "Витязем"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Качественная игра голкипера московского хоккейного клуба "Спартак" Никиты Беспалова придали уверенности команде в игре с подольским "Витязем". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В пятницу "Спартак" обыграл "Витязь" со счетом 2:1 в заключительном для себя матче Кубка мэра Москвы.

"Тяжелая игр была, вчера играли в позднее время. Первый и второй период проспали по движению, позиционные атаки проигрывали, было мало моментов. В обороне тоже были проблемы, соперник сыграл активно. Где-то не успевали, спасибо голкиперу, который подчистил и придал уверенности нашим ребятам", - сказал Епанчинцев.

"Важно, что перед чемпионатом КХЛ закончили турнир на позитивной ноте", - добавил специалист.

Своим мнением об игре также поделился наставник "Витязя" Валерий Белов. "Небольшое преимущество имели, но в целом в атаке сыграли не остро. По турниру все матчи разбивались на фрагменты - не было целостной игры, отсюда и результат. Сложно рассчитывать на позитивный результат, когда такое получается", - сказал специалист.

"Спартак" делит первое место в турнирной таблице турнира с ЦСКА, оба клуба набрали по шесть очков. "Витязь" не выиграл ни одного матча на турнире. Позднее в пятницу ЦСКА сыграет с московским "Динамо".