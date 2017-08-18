"Спартак" победил "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

ТАСС, 18 августа. "Спартак" обыграл "Витязь" со счетом 2:1 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе "Спартака" отличились Анатолий Никонцев (15) и Александр Комаристый (36). За "Витязь" шайбу забросил Йессе Манкинен (27).

"Спартак" делит первое место в турнирной таблице турнира с ЦСКА, оба клуба набрали по шесть очков. "Витязь" не выиграл ни одного матча на турнире. Позднее в пятницу ЦСКА сыграет с московским "Динамо".

Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".