Хоккеист "Спартака" Сорокин получил травму в матче Кубка мэра с "Динамо"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Всеволод Сорокин получил серьезное повреждение в матче Кубка мэра против столичного "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Встреча "Спартак" - "Динамо" прошла в четверг и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

"Сорокину пока делают снимок. Но повреждение серьезное", - сказал специалист.

Также наставник "Спартака" поделился впечатлением о матче. "Хорошая боевая игра. Остался доволен действиями своей команды - за исключением первого периода", - сказал Епанчинцев.

"Во втором периоде перестроились, больше стали выигрывать в позиционной обороне и атаке, - продолжил главный тренер. - Из-за этого были удаления у соперника и мы забили два гола. В концовке действовали на удержание счета. Рад, что играли до конца и забили гол".

Свое мнение о матче высказал главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев. "Неплохо начали, полностью провалили второй период. Будем разбираться. Плохо играли в нервных составах - вроде бы вытащили матч, но проиграли", - посетовал специалист.

Кубок мэра Москвы завершится 18 августа.