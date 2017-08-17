Хоккеист московского "Динамо" Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Комаров в середине июля подписал с московским клубом просмотровый контракт. До этого 29-летний игрок выступал за минское "Динамо".

"С Комаровым подписали полноценный контракт. Он отказался выступать за сборную Белоруссии, поэтому не будет считаться легионером", - сказал Воробьев.

Комаров провел за сборную Белоруссии 26 матчей, в которых он отдал три голевые передачи. Форвард принял участие в чемпионате мира 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, где провел пять матчей.