СМИ: трансфер Ньянга в "Спартак" откладывается из-за несогласованности по бонусам

ТАСС, 19 августа. Переход французского нападающего Мбая Ньянга из "Милана" в "Спартак" откладывается, так как футболист имеет разногласия с новым руководством итальянского клуба относительно бонусных выплат в случае его трансфера. Об этом сообщает портал Gianlucadimarzio.

Отмечается, что 22-летний футболист имел устную договоренность с прежним руководством "Милана" о том, что в случае перехода в другой клуб ему полагается некоторая сумма. Новое руководство не намерено выполнять требования игрока, так как никаких документов, подтверждающих эту договоренность, нет.

Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении Ньянга за €18 млн. Он должен был подписать с красно-белыми четырехлетний контракт. Однако затем игрок заявил, что не готов к переезду в Россию, и объявил "Милану" об отказе проходить медобследование.

Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд".