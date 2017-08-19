Новая арена ХК СКА может появиться в Санкт-Петербурге через три-четыре года

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новая арена хоккейного клуба СКА может появиться в Санкт-Петербурге через три-четыре года. Об этом журналистам на презентации СКА перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил президент клуба Геннадий Тимченко.
"Мы только что разговаривали с губернатором как раз на эту тему. Проблема в том, что в Петербурге очень мало осталось земли, и невозможно найти кусочка, чтобы построить большой стадион. Нам надо минимум 10 га земли, и чтобы он был в доступности, не на отшибе, и чтобы болельщики могли легко добираться, - сказал Тимченко. - Сейчас мы поговорили, будем работать, я думаю, что года три или четыре надо, чтобы довести этот процесс до конца".
По словам Тимченко, планируется, что новая арена будет расположена у Парка Победы.