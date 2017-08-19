Рожков: Сборные России по керлингу уже прошли отбор на Паралимпиаду-2018

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сборные России по керлингу уже прошли отбор на Паралимпийские игры 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В субботу состоялось заседание исполкома ПКР.
"В случае положительного решения исполкома МПК сборные по керлингу автоматически выступят на Паралимпиаде, так как они уже прошли отбор. Мы подтвердили их участие в Паралимпийских играх в Южной Корее. Что касается следж-хоккея, то 14-15 октября пройдет переходный турнир. Если исполком примет положительное решение, то наши сборные будут в нем участвовать", - сказал Рожков.
"Если говорить про горные лыжи, лыжные гонки, парасноуборд и биатлон, то если нас допустят, мы сможем претендовать на оставшиеся олимпийские квоты. Их распределение завершилось летом, и мы уже подтвердили, что готовы выдвигать своих спортсменов на право претендовать на оставшиеся квоты", - отметил он.
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября в Подмосковье. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.