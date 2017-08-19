Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПК

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнил большую часть критериев для того, чтобы восстановить свое членство в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом на заседании исполкома ПКР заявил глава организации Владимир Лукин.

Заседание проходит в субботу в Москве.

"Все те рекомендации и критерии, которые нам были даны Международным паралимпийским комитетом России, мы выполняем. К нам практически нет никаких замечаний, большую часть критериев мы уже выполнили, а остальные находятся в процессе исполнения. Ничего кроме серьезных комплиментов от МПК мы не получаем. Мы хотим, чтобы эти комплименты перешли в практическое решение в нашу пользу, а что решит исполком МПК, нам неизвестно", - заявил Лукин.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября в Подмосковье. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.