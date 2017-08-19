ПКР провел круглый стол с участием глав 15 национальных паралимпийских комитетов

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в субботу в Доме паралимпийского спорта провел круглый стол с участием руководителей 15 национальных паралимпийских комитетов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участниками круглого стола стали представители России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Черногории, Южной Кореи, а также Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов.

В рамках круглого стола состоялся обмен опытом с целью полноценной и эффективной практической реализации документов и материалов, разработанных ПКР для скорейшего выполнения пунктов критериев восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете.

Результаты работы ПКР по выполнению критериев восстановления членства в МПК будут рассматриваться и обсуждаться на встрече координационного комитета ПКР с рабочей группой МПК в Бонне (Германия) в конце августа 2017 года, а также на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу- Даби (ОАЭ).

В мае президент МПК Филип Крейвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.