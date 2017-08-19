Паралимпийский комитет России провел первый антидопинговый образовательный семинар

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Первый пилотный антидопинговый семинар для российских паралимпийцев прошел в субботу в Доме паралимпийского спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Обучение и тестирование прошли более 30 спортсменов, тренеров и специалистов национальных команд по следж-хоккею, керлингу на колясках и гребле на байдарках и каноэ.

Высокую оценку подготовки этого мероприятия уже дал президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен в своем официальном письме, которое он отправил в адрес ПКР 31 июля. "Паралимпийский комитет России продолжает демонстрировать устойчивый и позитивный прогресс, направленный на исполнение критериев по восстановлению членства. Запуск "горячей линии" ПКР и организация первого образовательного антидопингового семинара ПКР, определенно является важными шагами в этом направлении", - считает Крейвен.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября в Подмосковье. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.