Гончаренко: игра с "Уралом" не имеет отношения к выступлению ЦСКА в Лиге чемпионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Игра ЦСКА в матче седьмого чемпионата России по футболу с "Уралом" не имеет отношения к выступлению армейцев в Лиге чемпионов, кому-то она может не нравится, но это дело вкуса. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

"Урал" и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0, встреча состоялась в Екатеринбурге. "Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне", - ответил Гончаренко на вопрос о том, можно ли с такой игрой выступать в еврокубковом турнире.

"Достаточно боевая игра получилась, никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. "Урал" оборонялся очень хорошо", - сказал тренер.

Защитник "Урала" Михаил Меркулов отметил, что екатеринбургской команде было по силам победить в этой встрече. "В первые 20-25 минут у нас было преимущество, во втором тайме мы подсели, но все равно старались выходить. Мы могли бы выиграть. После матча посмотрели данные, мы отбегали больше, чем ЦСКА на два километра, так что мы готовы к сезону и к борьбе", - сказал защитник журналистам.

По словам полузащитника "Урала" Алексея Евсеева, его команда ждала от ЦСКА большего. "Думаю, они сами от себя ждали лучшей игры. Мы достаточно хорошо сыграли, чтобы не дать армейцам реализовать их моменты. Но ничья в данном случае справедлива", - отметил игрок журналистам.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков в семи матчах. "Урал" - восьмой с девятью набранными очками. Екатеринбуржцы еще не проигрывали в нынешнем сезоне. В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 26 августа, ЦСКА днем позже проведет домашний матч против грозненского "Ахмата".