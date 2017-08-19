Мещеряков: такие матчи, как "Спартак" - "Локомотив", притягивают зрителей на трибуны

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи чемпионата России по футболу, подобные субботнему московскому дерби "Спартак" - "Локомотив", способствуют привлечению болельщиков на трибуны стадионов. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В субботу "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России в гостях обыграл столичный "Спартак" со счетом 4:3.

"По-моему, сегодня бились все. Это спорт, матч состоит из 90 минут и двух таймов, поэтому играть надо все время, - сказал Мещеряков. - Хотелось, чтобы в самом начале так же играли, как во втором [тайме], но, наверное, заманивали. Поздравляю команду, всех болельщиков "Локомотива". Но хочу поздравить заодно и всех болельщиков в целом, потому что чем больше таких матчей будет, тем больше зрителей будет на трибунах".

"Я никогда в самом начале чемпионата не говорю о его окончании, надо играть каждый матч и настраиваться на каждую команду. Только правильный настрой на каждого соперника сможет помочь показывать результат. Хорошая игра даст результат в чемпионате", - отметил глава совета директоров.

После семи туров чемпионата России "Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице, догнав по набранным очкам лидирующий санкт-петербургский "Зенит" с 16 баллами. "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе восемь очков.