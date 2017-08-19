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"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2

Спорт
19 августа, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 4:3 над столичным "Спартаком" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

В составе "Спартака" отличились Денис Глушаков (30-я минута), Луис Адриано (43) и Квинси Промес (90). У "Локомотива" голы забили Дмитрий Баринов (48), Алексей Миранчук (68), Александр Коломейцев (83) и Мануэл Фернандеш (90). На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу "Спартака" был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов.

Глушаков впервые забил железнодорожникам, за которых выступал с 2005 по 2013 год, после чего перешел в "Спартак". В субботу 30-летний полузащитник в восьмой раз сыграл против "Локомотива" в составе красно-белых. Он демонстративно не стал праздновать гол.

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Впервые в сезоне не попал в стартовый состав центральный защитник сборной России Георгий Джикия. Игрок пропустил первый тур чемпионата из-за дисквалификации, заработанной в прошлом сезоне, а затем провел без замен все пять встреч. Не оказалось в составе бразильского полузащитника Фернандо. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера на пресс-конференции в четверг заявил, что хавбек не смог показать своей игры в матче последнего тура с ЦСКА (1:2). В третьем матче подряд и второй раз с первых минут матч начал атакующий полузащитник Джано Ананидзе.

В составе "Локомотива" впервые в сезоне появился левый защитник Виталий Денисов, вышедший на замену во втором тайме. Старт чемпионата игрок пропустил из-за травмы. Для 20-летнего Баринова, который играет на позиции одного из трех центральных защитников, гол стал первым на взрослом уровне.

"Локомотив" прервал 12-матчевую домашнюю победную серию красно-белых

"Спартак" проиграл в домашнем матче впервые с 25 сентября 2016 года, когда уступил "Уфе" (0:1). После этого последовала серия из 12 победных встреч.

"Локомотив" набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Спартак" - 10-й с восемью очками.

В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против екатеринбургского "Урала" 26 августа, "Спартак" днем позже в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".

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