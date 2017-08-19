"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2

Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления СамедоваСпорт 19 августа, 20:43
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" АнкареМеждународная панорама 19 августа, 20:40
Команда ВМС выиграла первый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 19 августа, 20:34
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под КалининградомОбщество 19 августа, 20:26
Баринов считает удаление Самедова ключевым моментом матча "Спартак" - "Локомотив"Спорт 19 августа, 20:17
Семин: "Локомотив" не уступал "Спартаку" по игре и в первом тайме очной встречиСпорт 19 августа, 20:10
Собянин раскритиковал идею о переносе столицы России за УралПолитика 19 августа, 20:02
Футболист Самедов считает, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за его удаленияСпорт 19 августа, 19:58
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтомСпорт 19 августа, 19:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 4:3 над столичным "Спартаком" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
В составе "Спартака" отличились Денис Глушаков (30-я минута), Луис Адриано (43) и Квинси Промес (90). У "Локомотива" голы забили Дмитрий Баринов (48), Алексей Миранчук (68), Александр Коломейцев (83) и Мануэл Фернандеш (90). На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу "Спартака" был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов.
Глушаков впервые забил железнодорожникам, за которых выступал с 2005 по 2013 год, после чего перешел в "Спартак". В субботу 30-летний полузащитник в восьмой раз сыграл против "Локомотива" в составе красно-белых. Он демонстративно не стал праздновать гол.
Впервые в сезоне не попал в стартовый состав центральный защитник сборной России Георгий Джикия. Игрок пропустил первый тур чемпионата из-за дисквалификации, заработанной в прошлом сезоне, а затем провел без замен все пять встреч. Не оказалось в составе бразильского полузащитника Фернандо. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера на пресс-конференции в четверг заявил, что хавбек не смог показать своей игры в матче последнего тура с ЦСКА (1:2). В третьем матче подряд и второй раз с первых минут матч начал атакующий полузащитник Джано Ананидзе.
В составе "Локомотива" впервые в сезоне появился левый защитник Виталий Денисов, вышедший на замену во втором тайме. Старт чемпионата игрок пропустил из-за травмы. Для 20-летнего Баринова, который играет на позиции одного из трех центральных защитников, гол стал первым на взрослом уровне.
"Спартак" проиграл в домашнем матче впервые с 25 сентября 2016 года, когда уступил "Уфе" (0:1). После этого последовала серия из 12 победных встреч.
"Локомотив" набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Спартак" - 10-й с восемью очками.
В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против екатеринбургского "Урала" 26 августа, "Спартак" днем позже в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".