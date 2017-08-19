Футболист Самедов считает, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за его удаления

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Александр Самедов считает, что красно-белые проиграли "Локомотиву" из-за его удаления, за что извинился перед болельщиками и командой. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России на своем поле проиграл "Локомотиву" со счетом 3:4. Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в конце первого тайма.

"Хочу извиниться перед болельщиками, партнерами и тренерским штабом за то, что так получилось. Команда проиграла из-за меня. Приношу всем извинения", - сказал Самедов.

"Симулировал ли я? Мне реально показалось, что меня толкнули. Я получил красную и извиняюсь", - добавил футболист.

После семи туров чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице с восемью очками. "Локомотив" располагается на втором месте, набрав 16 очков и сравнявшись по этому показателю с санкт-петербургским "Зенитом".