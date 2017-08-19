Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Самедов считает, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за его удаления

Спорт
19 августа, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Полузащитник извинился перед болельщиками, партнерами по команде и тренерским штабом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Спартака" Александр Самедов

Футболист "Спартака" Александр Самедов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Александр Самедов считает, что красно-белые проиграли "Локомотиву" из-за его удаления, за что извинился перед болельщиками и командой. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России на своем поле проиграл "Локомотиву" со счетом 3:4. Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в конце первого тайма.

"Хочу извиниться перед болельщиками, партнерами и тренерским штабом за то, что так получилось. Команда проиграла из-за меня. Приношу всем извинения", - сказал Самедов.

"Симулировал ли я? Мне реально показалось, что меня толкнули. Я получил красную и извиняюсь", - добавил футболист.

После семи туров чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице с восемью очками. "Локомотив" располагается на втором месте, набрав 16 очков и сравнявшись по этому показателю с санкт-петербургским "Зенитом".

Смотрите также

Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом

Каррера: паники в "Спартаке" нет, команде надо встать с колен и готовиться дальше

Семин: "Локомотив" в матче со "Спартаком" хотел отыграться за поражение в Суперкубке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
Биография Веры Глаголевой
4
Герой России Петр Дейнекин. Биография
5
Полиция выясняет обстоятельства нападения на прохожих в Сургуте
6
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
7
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама