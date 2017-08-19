Семин: "Локомотив" в матче со "Спартаком" хотел отыграться за поражение в Суперкубке

ТАСС, 19 августа. Московский "Локомотив", одержав победу над "Спартаком" со счетом 4:3 в матче седьмого тура чемпионата России, отыгрался за поражение в Суперкубке России. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч за Суперкубок страны прошел 14 июля и завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

"Для зрителей был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров - тяжелая игра, много допущено ошибок. Все хорошо, что хорошо кончается, я очень благодарен игрокам, мы отыгрались за Суперкубок. Никому ничего не прощаем", - отметил Семин.

На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу "Спартака" был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера отметил, что в меньшинстве его команда не смогла контролировать действия соперника.

"Могла бы быть и другая игра, но этого не произошло. Мы проиграли. После удаления схема была 4-4-1, в целом ничего не изменилось, но мы остались вдесятером. В меньшинстве очень сложно контролировать соперника", - сказал итальянский тренер в эфире "Матч ТВ".

"Локомотив" набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Спартак" - 10-й с восемью очками.