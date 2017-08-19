Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подвел красно-белых в матче чемпионата России по футболу против "Локомотива", он симулянт. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Российского футбольного союза, четырехкратный чемпион СССР в составе красно-белых Никита Симонян.

"Локомотив" одержал волевую победу со счетом 4:3 над "Спартаком", встреча прошла в субботу на "Открытие-Арене". На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу красно-белых Самедов был удален с поля.

"Самедов подвел команду. Он симулянт", - сказал Симонян.

"Локомотив" набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Спартак" - 10-й с восемью очками. В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против екатеринбургского "Урала" 26 августа, "Спартак" днем позже в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".