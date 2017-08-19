Баринов считает удаление Самедова ключевым моментом матча "Спартак" - "Локомотив"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Удаление полузащитника футбольного клуба "Спартак" Александра Самедова в матче с "Локомотивом" является ключевым эпизодом всей игры. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

В субботу "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России в гостях обыграл столичный "Спартак" со счетом 4:3. Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в конце первого тайма.

"Виноват ли Самедов в поражении "Спартака"? Я не буду отвечать на такие вопросы. Но думаю, что удаление - ключевой момент матча", - сказал Баринов.

"Хорошо, что переломили игру, такие матчи запоминаются. Юрий Павлович [Семин] в перерыве подбадривал, сказал, что нужно забить, и мы вышли и сделали это. Мы выходим и играем в каждом матче на победу, не важно, "Спартак", "Терек" или "Зенит" это. Кто бы что ни говорил, мы будем играть и выигрывать матчи", - отметил футболист.

После семи туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, догнав по набранным очкам лидирующий санкт-петербургский "Зенит" с 16 баллами. "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе восемь очков.