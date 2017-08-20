Российские баскетболисты обыграли команду Мозамбика в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Мозамбика в матче группового раунда на Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 96:52 в пользу россиян. Самым результативным игроком матча стал Александр Курбатов, который набрал 16 очков, сделал 6 подборов и 2 блок-шота, а также отдал две результативные передачи.

Россияне вышли на первое место в группе D после первого матча благодаря лучшей разнице набранных и пропущенных очков. Второе и третье место занимают литовцы и украинцы соответственно, в активе которых также по одной победе. Команда Мозамбика расположилась на последней строчке.

В следующем матче россияне 21 августа встретятся с израильтянами. Сборная Мозамбика в этот же день сыграет с командой Украины.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко