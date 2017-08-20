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Российские баскетболисты обыграли команду Мозамбика в матче группового этапа Универсиады

Спорт
20 августа, 17:06 UTC+3 ТАСС

Встреча группы D завершилась со счетом 96:52 в пользу россиян

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ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Мозамбика в матче группового раунда на Универсиаде в Тайбэе.

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Встреча группы D завершилась со счетом 96:52 в пользу россиян. Самым результативным игроком матча стал Александр Курбатов, который набрал 16 очков, сделал 6 подборов и 2 блок-шота, а также отдал две результативные передачи.

Россияне вышли на первое место в группе D после первого матча благодаря лучшей разнице набранных и пропущенных очков. Второе и третье место занимают литовцы и украинцы соответственно, в активе которых также по одной победе. Команда Мозамбика расположилась на последней строчке.

В следующем матче россияне 21 августа встретятся с израильтянами. Сборная Мозамбика в этот же день сыграет с командой Украины.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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