Российские баскетболисты обыграли команду Мозамбика в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 20 августа. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Мозамбика в матче группового раунда на Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 96:52 в пользу россиян. Самым результативным игроком матча стал Александр Курбатов, который набрал 16 очков, сделал 6 подборов и 2 блок-шота, а также отдал две результативные передачи.
Россияне вышли на первое место в группе D после первого матча благодаря лучшей разнице набранных и пропущенных очков. Второе и третье место занимают литовцы и украинцы соответственно, в активе которых также по одной победе. Команда Мозамбика расположилась на последней строчке.
В следующем матче россияне 21 августа встретятся с израильтянами. Сборная Мозамбика в этот же день сыграет с командой Украины.
В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко