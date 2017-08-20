Итальянцы Николаи и Лупо завоевали золото ЧЕ по пляжному волейболу

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Итальянцы Николаи и Лупо завоевали золото ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 20 августа, 18:14
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ТАСС, 20 августа. Представители Италии Паоло Николаи и Даниэле Лупо завоевали золото чемпионата Европы по пляжному волейболу, завершившегося в Латвии.
В финальном матче турнира итальянцы победили латвийскую пару Янис Шмединьш и Александр Самойлов со счетом 21:16, 23:21.
В матче за третье место голландская пара Александер Брауэр и Роберт Меувсен победила бельгийцев Дриса Кукелкорена и Тома ван Валле (21:17, 17:21, 15:11).
Ранее на стадии 1/8 финала из турнира выбыли российские пары Олег Стояновский/Артем Ярзуткин и Никита Лямин/ Вячеслав Красильников.
Чемпионат Европы проходил c 16 по 20 августа в Юрмале.