Итальянцы Николаи и Лупо завоевали золото ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 20 августа. Представители Италии Паоло Николаи и Даниэле Лупо завоевали золото чемпионата Европы по пляжному волейболу, завершившегося в Латвии.

В финальном матче турнира итальянцы победили латвийскую пару Янис Шмединьш и Александр Самойлов со счетом 21:16, 23:21.

В матче за третье место голландская пара Александер Брауэр и Роберт Меувсен победила бельгийцев Дриса Кукелкорена и Тома ван Валле (21:17, 17:21, 15:11).

Ранее на стадии 1/8 финала из турнира выбыли российские пары Олег Стояновский/Артем Ярзуткин и Никита Лямин/ Вячеслав Красильников.

Чемпионат Европы проходил c 16 по 20 августа в Юрмале.