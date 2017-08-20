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Немки Глёнтцке и Грёснер завоевали золото ЧЕ по пляжному волейболу

Спорт
20 августа, 17:15 UTC+3 ТАСС

В финальном матче турнира немки победили чешскую пару Кристина Колокова и Михала Квапилова со счетом 15:21, 21:17, 15:11

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ТАСС, 20 августа. Представительницы Германии Надя Глёнтцке и Юлия Грёснер завоевали золото чемпионата Европы по пляжному волейболу, проходящего в Латвии.

В финальном матче турнира немки победили чешскую пару Кристина Колокова и Михала Квапилова со счетом 15:21, 21:17, 15:11.

В матче за третье место еще одна немецкая пара Шанталь Лабуройр и Юлия Зуде победила польскую пару Кинге Колосинская и Ягода Гружиньская (17:21, 26:24, 15:8).

Ранее на стадии 1/16 финала из турнира выбыли российские пары Юлия Абалакина/Ксения Дабижа и Ольга Мотрич и Светлана Холомина, а на стадии 1/8 финала - Александра Моисеева и Екатерина Сырцева.

Чемпионат Европы проходит в Юрмале с 16 по 20 августа. Финал в мужском турнире пройдет позднее в воскресенье.

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