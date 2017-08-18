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Красильников объяснил усталостью поражение в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

Спорт
18 августа, 17:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсмен заявил, что россияне проиграли из-за физической усталости

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Вячеслав Красильников

Вячеслав Красильников

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская пара Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграла в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу по причине того, что спортсменам не хватило сил на весь матч. Об этом ТАСС рассказал Красильников.

Россияне, завоевавшие 6 августа бронзу чемпионата мира в Вене, в пятницу проиграли на чемпионате Европы, который проходит в Юрмале (Латвия), хозяевам турнира Мартиньшу Плявиньшу и Харальдсу Регже.

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"Подустали и проиграли физически. К тому же мы выступали после большого турнира, который отнял много эмоций. Боролись, без вариантов выиграли первую партию, но после нашим соперникам, что называется, "поперло", - сказал Красильников.

Встреча, проходившая в Юрмале, завершилась со счетом 19:21, 21:16, 15:10 в пользу латвийской пары. Собеседник агентства отметил, что судьи отработали матч беспристрастно. "К судейству никаких вопросов", - отметил он.

Следующим турниром Лямина и Красильникова будет финал Мирового тура, который пройдет с 23 по 27 августа в Гамбурге. "Залечим мелкие травмы и поедем", - сказал спортсмен.

Чемпионат Европы в Юрмале завершится 20 августа.

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