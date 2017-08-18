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Лямин и Красильников не сумели выйти в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Спорт
18 августа, 15:21 UTC+3 ТАСС

В матче 1/8 финала россияне уступили латвийцам Мартиньшу Плявиньшу и Харальдсу Регже со счетом 19:21, 21:16, 15:10

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Никита Лямин

Никита Лямин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников проиграли латвийцам Мартиньшу Плявиньшу и Харальдсу Регже в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 19:21, 21:16, 15:10 в пользу латвийской пары. В четвертьфинале Плявиньш и Регжа встретятся с голландцами Робертом Меувсеном и Александером Брауэром. Игра пройдет в субботу.

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Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина. Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли на стадии 1/8 финала и завершили выступления на соревнованиях. Таким образом, на чемпионате Европы среди мужчин российские пары прекратили борьбу за победу.

На чемпионате Европы российская пара Лямин и Красильников была посеяна под третьим номером. Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в Вене, который завершился 6 августа. В феврале 2017 года россияне победили на этапе Мирового тура на острове Киш (Иран), а в июне выиграли этап Мирового тура в Гааге.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.

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