Россиянки Абалакина и Дабижа не сумели выйти в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 18 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа уступили швейцаркам Нине Бетшарт и Тане Хюберли в матче 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:12, 21:15 в пользу швейцарской пары.

Бетшарт и Хюберли в 1/8 финала сыграют с чешками Михалой Квапиловой и Кристиной Колоцовой. Встреча пройдет позднее в пятницу.

Другая пара из России Ольга Мотрич и Светлана Холомина уступили голландкам Софи ван Гестел и Маделейн Меппелинк в матче 1/16 финала.

Встреча завершилась со счетом 21:19, 21:18 в пользу пары из Нидерландов.

Ван Гестел и Меппелинк в 1/8 финала сыграют с немками Шанталь Лаборер и Юлией Зюде. Встреча пройдет позднее в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.