Мотрич и Холомина вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина обыграли пару из Франции Александра Юпитер и Офелия Люссон в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:16 в пользу россиянок.

В группе G российская пара с 4 очками заняла третье место, теперь она сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала. Матч пройдет 18 августа, соперник определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.