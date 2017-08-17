Мотрич и Холомина вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 17 августа. Россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина обыграли пару из Франции Александра Юпитер и Офелия Люссон в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:16 в пользу россиянок.
В группе G российская пара с 4 очками заняла третье место, теперь она сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала. Матч пройдет 18 августа, соперник определится позднее.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.