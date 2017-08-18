Стояновский и Ярзуткин не сумели выйти в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 18 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли бельгийцам Дрису Кокелкорену и Тому ван Валле в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:14 в пользу бельгийцев.
Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина.
В матче 1/4 финала соревнований Кокелкорен и ван Валле встретятся с итальянцами Алексом Раньери и Адрианом Карамбулой. Игра состоится позднее в пятницу.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.