Лямин и Красильников обыграли пару из Германии во втором матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 16 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу над немцами Йонатаном Эрдманном и Армином Доллингером во втором матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия).

Встреча завершилась со счетом 21:11, 21:12 в пользу российской пары, которая имеет третий номер посева на турнире. Ранее в среду россияне одержали победу над англичанами Крисом Грегори и Джейком Шифом.

Последний матч группового этапа россияне проведут в четверг против немцев Лоренца Шуманна и Юлиуса Толе.

Лямин и Красильников являются серебряными призерами чемпионата Европы 2016 года, а также бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года.

Турнир завершится 20 августа.