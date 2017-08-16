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Лямин и Красильников стартуют на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Спорт
16 августа, 0:31 UTC+3 ТАСС

В мужском и женском турнирах выступят по 32 пары

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Вячеслав Красильников и Никита Лямин

Вячеслав Красильников и Никита Лямин

© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 16 августа. Финальный этап чемпионата Европы по пляжному волейболу стартует в среду в латвийской Юрмале. Среди главных фаворитов мужского турнира - россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников, которые десять дней назад стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

В мужском и женском турнирах на чемпионате Европы выступят по 32 пары. Помимо Лямина и Красильникова, в Юрмале заявлена и вторая российская пара - Олег Стояновский и Артем Ярзуткин. Обе российские пары входят в десятку европейского рейтинга и могут претендовать на медали европейского турнира.

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На чемпионате мира в Вене, который завершился 5 августа, Лямин и Красильников в полуфинале уступили ставшим серебряными призерами австрийцам Клеменсу Допплеру и Александеру Хорсту, однако в Юрмале вместо Допплера выступит Юлиан Херль. Главными конкурентами Лямина и Красильникова в Юрмале будут лидеры европейского рейтинга поляки Бартош Лосяк и Петр Кантор, а также итальянцы Даниэле Лупо и Паоло Николаи. Действующие чемпионы Европы и серебряные призеры Олимпиады в полуфинале в Рио-де-Жанейро победили Красильникова и Лямина, однако в Вене выступили неудачно, сойдя с дистанции уже после 1/16 финала.

В женском турнире чемпионата Европы выступят четыре российские пары. Это Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова (12-й номер "посева"), Александра Моисеева и Екатерина Сырцева (22), Ольга Мотрич и Светлана Холомина (23), а также Юлия Абалакина и Ксения Дабижа (30). Бирлова и Макрогузова выступали на чемпионате мира в Вене, однако не сумели пробиться в плей-офф.

У женщин фавориты - немки

Лидерами европейского рейтинга являются победительницы финала Мирового тура немки Шанталь Лабурер и Юлия Зуде, однако в Вене блеснула другая пара из Германии - бронзовые призеры Олимпиады 2016 года Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст, которые сумели стать чемпионками мира.

Чемпионат Европы в Юрмале пройдет 16-20 августа, на предварительном этапе 32 пары разбиты на восемь групп, победители выходят в 1/8 финала, занявшие второе и третье места команды сыграют в 1/16 финала. Соревнования пройдут на площадке, установленной на юрмальском пляже рядом с отелем "Болтик-Бич", призовой фонд составляет €200 тысяч.

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся с 1993 года, в 2005 году турнир прошел в Москве, в 2009-м - в Сочи. Год назад в швейцарском Биле Красильников и Лямин проиграли в финале Лупо и Николаи, в 2008 году в Гамбурге (Германия) третье место заняли Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский.

В 2006 году в Гааге (Нидерланды) чемпионками Европы стали россиянки Александра Ширяева и Наталья Урядова. В 2015 году серебряные медали завоевали Бирлова и Евгения Уколова. Защищать свой титул в Юрмале будут Людвиг и Валькенхорст.

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