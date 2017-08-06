Лямин и Красильников уступили в полуфинале ЧМ по пляжному волейболу и сыграют за бронзу

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников не смогли обыграть австрийскую пару Александер Хорст и Клеменс Допплер в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 22:20, 21:19 в пользу австрийцев.

В матче за золото Хорст и Допплер сыграют с бразильской парой Эвандро Оливейра/Андре Лойола Штайн. Россияне в матче за третье место встретятся с голландцами Мартеном Ван Гардереном и Кристианом Варенхорстом.

Матч за третье место и финал пройдут позднее в воскресенье.