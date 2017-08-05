Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 5 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:15, 21:18 в пользу российских спортсменов.

В 1/2 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк и австрийцы Александер Хорст и Клеменс Допплер.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.