Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

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ТАСС, 5 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:15, 21:18 в пользу российских спортсменов.
В 1/2 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк и австрийцы Александер Хорст и Клеменс Допплер.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.