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Россияне Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

Спорт
3 августа, 18:54 UTC+3 ТАСС

В матче 1/16 финала спортсмены обыграли соотечественников Олега Стояновского и Артема Ярзуткина

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Вячеслав Красильников и Никита Лямин (слева направо)

Вячеслав Красильников и Никита Лямин (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли соотечественников Олега Стояновского и Артема Ярзуткина в матче 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча завершилась со счетом 16:21, 22:20, 15:10 в пользу Лямина и Красильникова.

В 1/8 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо и канадцы Сэм Педлоу и Сэм Шахтер.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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