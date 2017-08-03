Россияне Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

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ТАСС, 3 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли соотечественников Олега Стояновского и Артема Ярзуткина в матче 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
Встреча завершилась со счетом 16:21, 22:20, 15:10 в пользу Лямина и Красильникова.
В 1/8 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо и канадцы Сэм Педлоу и Сэм Шахтер.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.