Депутат Госдумы предложил усилить госконтроль за секциями новых видов единоборств

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов после убийства в ходе драки бывшего чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева предложил усилить государственный контроль за секциями новых видов единоборств.

Драка с участием Драчева произошла 20 августа. От полученных травм он скончался в больнице. После совершения преступления другой участник драки скрылся, его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание. По некоторым данным, причиной конфликта стал спор о преимуществах смешанных единоборств и пауэрлифтинга.

Не запрещать, но контролировать

"Первая эмоциональная реакция на произошедшее - что это за дикие методы разрешения спора? На любого бойца найдется более "крутой" мастер, который одержит над ним верх", - сказал Старшинов журналистам. "А если бы он спорил не с культуристом, а чемпионом по практической стрельбе, тот что, тоже должен на практике демонстрировать свое искусство? - задался вопросом депутат. - К чему мы тогда придем?"

По мнению политика, государству настало время всерьез задуматься над тем, насколько оно "адекватно оценивает возникшую угрозу и опасность от широкого распространения новых видов единоборств". "Примеров, когда их представители считают возможным использовать свои навыки для разрешения любого конфликта, становится все больше, и нередко их действия приводят, по сути, к убийству", - констатировал он.

Старшинов напомнил о советском опыте, когда одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ. "Конечно, я не призываю сейчас что-либо запрещать, но нужно задуматься над тем, почему такое внимание тогда было уделено этому вопросу", - оговорился парламентарий. "В частности, тщательно проверялось, кто ими руководит, кто в них занимается, какая пропагандируется идеология, - обратил внимание он. - Власти хорошо понимали, что эти люди могут поехать на соревнования, а могут, будучи профессионально подготовленными бойцами, использовать свои навыки в интересах криминальных структур или организовать массовые беспорядки".

Адекватная оценка правоохранителей

"Между тем, на сегодняшний день мы видим чуть ли не повальное увлечение молодежи смешанными единоборствами, боями без правил и так далее", - сказал представитель ОНФ. По его словам, если это в чистом виде спорт, плохого в этом ничего нет. "Однако государство практически не уделяет никакого внимания деятельности таких секций, а здесь необходим самый тщательный контроль", - убежден депутат.

"Мы должны отчетливо понимать, что там внушается молодым людям, какой тренерский состав", - заявил Старшинов. Он выразил уверенность, что большинство наставников и спортсменов - благородные и воспитанные люди, но, к сожалению, трагедий, подобных произошедшей в Хабаровске, становится все больше.

Парламентарий считает, что сложившаяся ситуация в этой сфере должна всерьез обеспокоить чиновников профильных ведомств. "Мы с коллегами по ОНФ рассмотрим возможность обращения в государственные органы - возможно, в Минспорт, МВД или Генеральную прокуратуру - чтобы привлечь их внимание к этому и сподвигнуть к принятию действенных мер", - сообщил он.

"Кроме того, государство и правоохранители должны давать объективную и адекватную оценку тяжести содеянного такими горе-мастерами. Зачастую без внимания СМИ и общественности им удается отделаться минимальным наказанием за подобные выходки, а то они и вовсе сходят с рук. Если это будет необходимо, мы готовы и корректировать соответствующие законодательные нормы", - заключил Старшинов.